2019-06-29 14:39:00

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình thời tiết nắng nóng, hanh khô khéo dài, các chủ hộ sản xuất kinh doanh, đơn vị quản lý tại Cụm công nghiệp (CCN) Thái Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang thực hiện các biện pháp an toàn trong sản xuất, chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), tránh những thiệt hại nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra.