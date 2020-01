2017-10-17 09:29:00

(Baohatinh.vn) - Khoảng 23h30" tối 16/10, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân ập vào quán karaoke An Hồng ở tổ dân phố 1 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), bắt quả tang 8 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.