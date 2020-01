quốc phòng an ninh

2019-12-31 13:59:00

(Baohatinh.vn) - Năm 2019, tiềm lực quốc phòng (QP) và an ninh (AN) được củng cố, thế trận QP toàn dân và thế trận an ninh nhân dân (ANND) của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được xây dựng vững chắc; góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.