Sạt lở nghiêm trọng

2018-08-28 06:55:00

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5.000m nên từ đêm 28 - 31/8, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm/đợt;