2019-05-06 09:38:00

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (6/5), Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Nguyễn Du và Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy và phổ biến kiến thức an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, hướng dẫn lái xe an toàn cho sinh viên.