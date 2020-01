2019-04-27 08:46:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn (đơn vị Trưởng Khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã năm 2019 (Công an Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Thuần, giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Lâm Khê, xã Sơn Lâm (Hương Sơn).