2018-10-17 19:12:00

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (17/10), vào lúc 15h trên sân vận động Hà Tĩnh, đội bóng U19 Hà Tĩnh đã có trận đấu giao hữu với U21 Sông Lam Nghệ An. Với thể lực cũng như kinh nghiệm có phần "non" hơn, đội bóng của HLV Võ Hoàng đã phải nhận thất bại 3-1 trước các cầu thủ đàn anh đến từ Nghệ An.