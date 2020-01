Sử dụng ma túy

2019-08-23 05:12:00

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân vừa phát hiện, bắt quả tang 20 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở thị trấn Xuân An.