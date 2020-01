Sức gió mạnh nhất

2016-09-12 07:24:00

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão nên ở các tỉnh Nam Trung Bộ trong ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; từ đêm nay (12/9) đến ngày 14/9, có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng...