2016-12-08 14:47:00

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Anh công bố ngày 7/12 cho thấy ngày trên Trái Đất đang dài hơn do hiện tượng quay chậm lại của Trái Đất, nhưng với tốc độ chậm hơn các tính toán trước đó và sẽ phải mất 3,3 triệu năm nữa để một ngày trên Trái Đất dài thêm 1 phút so với hiện nay.