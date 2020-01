Tái cơ cấu nông nghiệp

2019-12-08 09:50:00

(Baohatinh.vn) - Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học là hướng đi mới của nông dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để vượt qua cơn "bão dịch", phát triển kinh tế gia đình. 11 tháng năm 2019, tổng đàn gia súc và gia cầm của huyện tăng 121% so với cùng kỳ năm 2018.