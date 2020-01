Tăng giá xăng dầu

2017-11-29 13:22:00

Công bố của Tổng cục Thống kê sáng nay 29/11, chỉ số giá tiêu dùng(CPI) bình quân 11 tháng năm nay tăng 3,61% so với bình quân cùng kỳ năm 2016; CPI tháng 11/2017 tăng 2,38% so với tháng 12/2016 và tăng 2,62% so với cùng kỳ năm 2016.