Tàng trữ pháo trái phép

2019-12-09 12:27:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc vừa phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Hoài (SN 1986, trú tại xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép gần 60 kg pháo.