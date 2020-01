2017-04-09 05:33:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9/4), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.