2019-11-07 06:09:00

Giới chức an ninh Thái Lan ngày 6/11 cho biết, ít nhất 15 người chết, 4 người khác bị thương trong vụ tấn công do các tay súng nghi là phần tử ly khai tiến hành nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh tại tỉnh Yala, miền Nam nước này.