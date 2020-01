2018-05-17 08:36:00

(Baohatinh.vn) - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh vừa tiến hành thu hồi sản phẩm thực phẩm chức năng viên nang Mẫu đơn tại Quầy thuốc số 9 – Chi nhánh Dược Nghi Xuân (khối 5, thị trấn Xuân A, Nghi Xuânn) do không đạt các chỉ số số so với tiêu chuẩn đã công bố.