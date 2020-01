Thế lực thù địch

2017-10-27 15:03:00

(Baohatinh.vn) - Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp bóc gỡ, đập tan nhiều tổ chức, đối tượng phản động, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.