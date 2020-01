2019-08-10 19:12:00

(Baohatinh.vn) - Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Phúc Dũng (SN 1989), trú tại khối 10, thị trấn Nghèn (Can Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.