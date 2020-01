Thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

2019-07-27 09:05:00

(Baohatinh.vn) - Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên hôm nay (27/7), toàn tỉnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 -37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.