Thời tiết hôm nay

2019-10-28 06:47:00

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (28/10), các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh: Có nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C