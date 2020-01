2016-11-17 15:24:00

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (17/11), tại UBMTTQ tỉnh, đoàn công tác Bộ Công an do thượng tướng Bùi Văn Nam – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt Hà Tĩnh.