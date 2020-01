Thứ trưởng

2018-08-11 05:23:00

Ngày 10/8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh Điều tra và Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an.