2019-03-11 14:12:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vừa huy động hơn 80 cán bộ, chiến sỹ về giúp nhân dân xã Thuần Thiện (Can Lộc) xây dựng nông thôn mới.