2019-02-14 05:41:00

(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội Xuân 2019, ngày 13/02, Đoàn kiểm tra giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc).