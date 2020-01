2017-09-14 05:45:00

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang ngày 13/9 khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Xuân Trịnh (31 tuổi, ngụ xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Lưu hành tiền giả”.