2016-08-25 05:40:00

Trong khi ban tổ chức V-League khẳng định đã trao giải thưởng Hội CĐV xuất sắc nhất tháng 7 và số tiền thưởng 20 triệu đồng cho đại diện Hội CĐV Than Quảng Ninh (kèm ảnh chụp một CĐV mặc áo đội Than Quảng Ninh nhận giải trên sân Cẩm Phả) thì Hội CĐV Than Quảng Ninh xác định không có ai trong hội nhận giải đấy.