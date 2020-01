tín dụng đen Hà Tĩnh

2018-11-26 18:10:00

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Lộc Hà, Công an TX Kỳ Anh huy động hơn 100 CBCS đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 cơ sở cầm đồ có hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh.