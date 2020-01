2017-04-03 12:16:00

Ngày 2/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.