2018-11-13 11:19:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Diện (SN 1993, trú tại khối 6, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về hành vi vận chuyển pháo nổ.