Tranh chấp đất đai

2019-02-15 15:32:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc - Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Nhân Thực (SN 1983, trú tại thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.