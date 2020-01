Trộm điện thoại

2019-05-14 17:41:00

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc hôm nay (14/5) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Minh (SN 1995, trú tại xóm Làng Chùa, xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội “trộm cắp tài sản”.