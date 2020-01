Trộm tài sản

2019-07-12 17:17:00

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/7, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc tổ chức phiên toà xét xử đối với Hoàng Đình Nghĩa (SN 1995, trú tại khối 7, thị trấn Nghèn) về tội trộm cắp tài sản và Trần Quốc Anh (SN 1999, trú tại khối 12, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.