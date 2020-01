2017-02-09 06:18:00

(Baohatinh.vn) - Công an thành phố Hà Tĩnh vừa bắt giữ Đặng Văn Hiếu (SN 1994, trú tại xóm 10, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Phạm Quốc Anh (SN 1988, trú tại xóm Hạ Triều, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc) về tội trộm cắp tài sản.