2017-06-02 18:54:00

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/6, Đại tá Phạm Văn An - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Tiến Đức (SN 1974, trú tại số nhà 296, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.