Trụ sở nhếch nhác

2018-06-10 14:42:00

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, đến nay, trụ sở UBND thị trấn Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên hàng chục CBCCVC vẫn phải làm việc trong điều kiện nơm nớp nỗi lo mất an toàn...