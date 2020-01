Tước giấy phép lái xe

2016-09-07 10:42:00

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong 4 giờ đồng hồ (từ 19-23h tối 6/9) kiểm tra vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên tuyến QL 1A, QL 8B và tỉnh lộ 546, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh, Cục CSGT – Bộ Công an đã phát hiện, lập biên bản 9 trường hợp vi phạm.