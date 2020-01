2018-09-21 12:03:00

(Baohatinh.vn) - Liên hoan "Tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống các tai, tệ nạn xã hội" do Huyện đoàn Kỳ Anh tổ chức tối 21/9 đã mang tới cho khán giả những tiếng cười nhưng cũng đọng lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Báo Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu trích đoạn tiểu phẩm giành giải nhất Liên hoan - "Cái chết được đoán trước" do Đoàn xã Kỳ Khang thể hiện.