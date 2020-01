Tuyên truyền luật ATGT

2018-10-26 13:58:00

(Baohatinh.vn) - 500 học sinh, sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã tham gia buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông do Đoàn trường phối hợp Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức sáng 26/10.