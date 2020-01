Tuyệt phẩm

2017-03-18 08:24:00

Cũng đã hơn nửa thế kỷ kể từ khi ra đời nhưng Save the last dance for me chưa bao giờ có dấu hiệu của tuổi già. Bài hát như thể là một sự níu kéo hạnh phúc, nụ cười cho dù người sáng tác ra nó lại nhận về niềm đau.