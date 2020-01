2016-09-24 13:15:00

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Chín tăng 0,54% so với tháng Tám đồng thời tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, CPI tháng này đã tăng 3,14% so với tháng 12 năm ngoái, kéo theo CPI bình quân chín tháng của năm so với cùng kỳ tăng 2,07%. Thông tin trên được công bố từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 24/9.