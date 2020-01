Vận chuyển pháo

2018-12-22 17:34:00

(Baohatinh.vn) - Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Đèo Ngang, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Tĩnh) vừa bắt giữ Phan Văn Thuấn (SN 1992, trú tại Hưng Thủy, Lệ Thuỷ, Quảng Bình) tàng trữ 53 hộp pháo hoa với trọng lượng 65 kg.