2019-11-24 12:07:00

EU tái khẳng định quan điểm ủng hộ tự do, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông, đồng thời đánh giá cao vị trí vai trò của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.