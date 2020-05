xã Tân Lâm Hương

2020-02-28 12:44:00

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/2, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động 19 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 7 xã trên địa bàn. Đáng chú ý trong số đó có 3 công an chính quy là nữ.