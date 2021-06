2017-02-16 05:29:00

Chiều 15/2, tỉnh Nghệ An thông tin chính thức về vụ việc phức tạp tại Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa gây ra.