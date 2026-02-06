Báo Hà Tĩnh - Tin tức Hà Tĩnh mới nhất, tin nhanh Hà Tĩnh 24h
Theo chân nhà vườn "đếm quả tính tiền" mùa cam Tết
Tác giả: Sĩ Hoàng - Ngọc Thắng
06/02/2026 10:00
Tôi là Phan Văn Định (SN 1997, thôn Anh Hùng, xã Đồng Lộc). Sinh ra ở "thủ phủ" cam giòn Thượng Lộc (xã Thượng Lộc cũ) nên tôi đang nối nghiệp trồng cam của bố mẹ. Gia đình tôi đã thành lập HTX Cam Thanh Hiền, được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng suốt nhiều năm qua.
Gia đình tôi có 3ha cam giòn và cam chanh đang vào cao điểm thu hoạch phục vụ thị trường Tết. Mỗi ngày bán ra thị trường hơn 1 tấn sản phẩm nên cả gia đình phải làm việc hết công suất để kịp giao hàng cho khách.
Từ sáng sớm, gia đình đã phải huy động tối đa nhân lực để kịp tiến độ giao hàng cho thương lái. Trên các triền đồi, tiếng nói cười, tiếng kéo cắt cam hòa cùng sắc vàng rực rỡ của những vườn cam chín tạo nên không khí lao động nhộn nhịp ngày cuối Chạp.
Để đảm bảo đủ số lượng giao cho khách hàng, chúng tôi phải thuê thêm nhân công hái cam. Trung bình mỗi người có thể hái 4 – 5 tạ cam/ngày, dụng cụ chỉ cần thang, xô và kéo cắt với mức tiền công 300.000 đồng/ngày.
Cam Tết được thu hái kỹ lưỡng và khắt khe hơn so với các đợt thu hoạch thông thường. Người hái lựa chọn từng quả đạt độ chín đều, mẫu mã đẹp, ưu tiên những quả còn cuống và lá xanh để phục vụ nhu cầu làm quà tặng, trưng bày.
Cam sau khi hái được xếp nhẹ nhàng vào sọt nhựa, không chất quá cao nhằm hạn chế trầy xước trong quá trình vận chuyển về điểm sơ chế ngay trong vườn.
Tại khu vực sơ chế, cam tiếp tục được chọn lựa kỹ càng. Mẹ tôi - bà Phan Thị Hiền đang cùng tôi sử dụng kéo chuyên dụng, cắt sát cuống, phân loại và chọn quả đẹp để bán theo từng mức giá. Tuỳ chất lượng sẽ có cam loại 1 và loại 2, giá bán theo đó cũng khác nhau.
Chọn lựa xong, cam được chuyển sang công đoạn làm sạch bằng rượu trắng và máy đánh vỏ nhằm khử khuẩn bề mặt, loại bỏ bụi bẩn và các tác nhân gây hại còn bám trên vỏ quả. Đây là phương pháp truyền thống giúp cam giữ được độ tươi, màu sắc tự nhiên và kéo dài thời gian bảo quản.
Sau khi đánh bóng, quả cam sáng đẹp, bắt mắt, giúp tăng giá trị thương phẩm. Dù mất thời gian nhưng gia đình chúng tôi đều chú trọng khâu này với mong muốn mang đến tay khách hàng sản phẩm tốt nhất.
Chưa dừng lại ở đó, cam tiếp tục được chọn lọc kỹ lần cuối, phân loại theo kích cỡ. Những quả đạt yêu cầu mới được đóng gói, nhập hàng và vận chuyển ra thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.
Tùy theo yêu cầu của thị trường, cam được đóng trong thùng carton, giỏ quà hoặc hộp quà Tết, có lót xốp bảo vệ, phân loại rõ ràng theo trọng lượng và chất lượng.
Những thùng cam vàng óng lần lượt được xếp ngay ngắn, sẵn sàng rời vườn, mang theo công sức của gia đình sau một năm cần mẫn. Mỗi chuyến xe xuất đi đồng nghĩa với một mùa vụ thắng lợi.
Ngoài việc bán cho khách hàng, hiện nay, nhiều thương lái còn đến tận vườn để thu mua. Với mức giá bán từ 70.000 – 80.000 đồng/kg đối với cam giòn và khoảng 40.000 đồng/kg đối với cam chanh, doanh thu vụ Tết năm nay gia đình tôi ước đạt khoảng 4 tỷ đồng.
Cận Tết, dù nhiều khách đến hỏi mua nhưng phần lớn diện tích cam trong vườn đã được đặt hàng trước, gia đình tôi chỉ chờ thương lái đến thu hoạch, cân đối và vận chuyển đi tiêu thụ.
Bao đời nay, cây cam đã gắn bó sâu nặng với người dân Thượng Lộc - nay là Đồng Lộc. Mỗi mùa cam chín, nhất là dịp Tết đến xuân về, hương cam lan tỏa khắp làng quê, báo hiệu một năm mới ấm no.
