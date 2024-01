Kinh nghiệm chọn mua sofa giá rẻ, uy tín hiện nay

Một trong số những ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng khách chính là bộ bàn ghế sofa. Tuy nhiên, nhiều gia chủ lại không tìm hiểu kỹ kinh nghiệm mua ghế sofa cho phòng khách nên khiến không gian này bị mất cân đối, không đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, phong thủy. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ kinh nghiệm chọn mua sofa giá rẻ, uy tín hiện nay.

Lưu ý khi chọn mua sofa giá rẻ

Dù là lựa chọn ghế sofa hay sofa giá rẻ, khách hàng cũng cần lưu ý đến những vấn đề dưới đây để có quyết định mua sắm chính xác, phù hợp nhất:

Khung ghế chắc chắn

Khung ghế là bộ phận quan trọng đảm bảo sự vững chắc, tuổi thọ lâu dài cho bộ sofa giá rẻ. Khách hàng đừng bỏ qua chi tiết này khi lựa chọn mua sofa. Một cách đơn giản để xác định sự bền bỉ của thiết kế này chính là ngồi thử hoặc đẩy thử. Nếu là sản phẩm tốt, phần khung ghế sẽ cực kỳ chắc chắn, không bị lung lay. Còn nếu là sản phẩm kém chất lượng, phần khung ghế sẽ bị kênh và phát ra tiếng động.

Đệm mút

Phần đệm mút mang lại trải nghiệm thoải mái, mềm mại cho người dùng. Do đó, đây là bộ phận bạn không nên bỏ qua khi lựa chọn bàn ghế sofa. Hãy kiểm tra đệm có độ dày như thế nào, có bị sụt lún khi ngồi xuống không? Chất liệu đệm mút có giúp bạn ngồi êm ái với độ đàn hồi tốt nhất hay không. Nếu thử ngồi xuống trong vòng 10 phút và đứng dậy, phần đệm trở về được trạng thái ban đầu thì hãy lựa chọn sản phẩm này. Còn ngược lại, nếu độ đàn hồi của thiết kế không đảm bảo thì bạn có thể bỏ qua.

Màu sắc phù hợp

Để tạo tính thẩm mỹ cho sản phẩm cũng như không gian đặt, khách hàng nên lựa chọn màu sắc sofa phù hợp. Có nhiều gia chủ tìm kiếm thiết kế theo sở thích của mình mà không cân nhắc đến các yếu tố xung quanh. Do vậy, khi đặt trong phòng, sofa trở nên lạc lõng, gây mất tính thẩm mỹ. Do đó, nên lựa chọn ghế sofa có màu sắc và phong cách phù hợp với nội thất lẫn kiến trúc của toàn bộ căn phòng. Với những không gian được bài trí với các món đồ sáng thì bạn có thể lựa chọn thiết kế có màu sắc tương tự nhằm tạo sự đồng điệu, thống nhất hoặc chọn ngay sản phẩm có gam màu nổi bật hơn để tạo sự cuốn hút. Mua sofa đồng điệu với phong cách thiết kế không gian sẽ góp phần mang đến hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất. Do vậy, bạn hãy chọn đúng sofa có màu sắc, phong cách ăn nhập với không gian đặt.

Kích thước vừa vặn

Kích thước là yếu tố ảnh hưởng đến sự cân xứng của tổng thể căn nhà. Gia chủ nên chọn sản phẩm có kích thước tương đương với diện tích nơi lắp đặt. Có khá nhiều kích cỡ sofa trên thị trường hiện nay mà bạn có thể tham khảo tại các địa chỉ cung cấp nội thất. Bên cạnh những mẫu sofa đơn, sofa mini là những thiết kế có kích thước lớn để khách hàng lựa chọn phù hợp với không gian nhà mình. Đừng chọn món đồ quá to hoặc quá nhỏ so với hay quá nhỏ so với diện tích phòng sẽ tạo nên sự khập khiễng, mất cân đối.

Nội Thất Duy Phát- Địa chỉ nội thất giá rẻ, uy tín nhất trên thị trường

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua ghế sofa giá rẻ hoặc các thiết bị nội thất văn phòng khác mà chưa biết nên lựa chọn địa chỉ nào để mua ghế có chất lượng tốt, giá thành hợp lý thì hãy tham khảo ngay Nội Thất Duy Phát. Nội Thất Duy Phát sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các địa chỉ cung cấp thiết bị nội thất khác như:

Chất lượng đảm bảo

Khi lựa chọn Nội Thất Duy Phát là địa chỉ mua sofa giá rẻ, sản phẩm sẽ đảm bảo chất lượng tuyệt đối, mang lại cho khách hàng sử dụng cảm giác thoải mái, êm ái hơn. Kèm theo đó là sử dụng ghế sofa có chất lượng tốt thì giá trị sử dụng sẽ lâu dài hơn.

Giá thành hợp lý

Khi khách hàng muốn lựa chọn mua một sản phẩm ghế sofa nào đó nhưng vấn đề giá thành cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của bạn. Nội Thất Duy Phát hiểu được lo lắng của khách hàng nên luôn cung cấp các sản phẩm trang trí nội thất giá rẻ, hợp lý với tình hình tài chính của mỗi gia đình.

Sản phẩm chính hãng tuyệt đối

Khi chọn mua sofa giá rẻ, quý khách hàng nên tìm đến những nơi có thương hiệu uy tín, bán hàng chính hãng như Nội Thất Duy Phát. Đừng vì ham rẻ mà mua ở những nơi có ghế sofa không có bảo hành mà chất lượng lại không đạt tiêu chuẩn và sau khi sử dụng một thời gian thì sofa sẽ hư hao một cách nhanh chóng.

Chế độ bảo hành rõ ràng

Tại Nội thất Duy Phát có chế độ bảo hành, thời gian bảo hành rõ ràng theo từng sản phẩm do khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, Nội Thất Duy Phát còn có chế độ chăm sóc khách hàng, hậu mãi về sau tốt, mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi mua sản phẩm tại đây.

Trên đây là những thông tin liên quan đến ghế sofa giá rẻ mà khách hàng cần tìm hiểu. Đây là món đồ cực kỳ quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Chúc bạn sớm lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhờ những kinh nghiệm mua sắm trên.

P.V