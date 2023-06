Sài Gòn Hoàng Gia cung cấp cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu, chống cháy

Cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu và chống cháy đã trở thành một phần quan trọng trong các hệ thống điện tử và điều khiển công nghiệp hiện đại. Với khả năng chống nhiễu cao và khả năng chống cháy, chúng không chỉ đảm bảo sự truyền tải tin cậy của tín hiệu điều khiển mà còn đảm bảo an toàn cho các ứng dụng quan trọng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những đặc điểm quan trọng của cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu và chống cháy và lý do tại sao chúng là lựa chọn hàng đầu trong các môi trường yêu cầu sự tin cậy cao.

Cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu và chống cháy là gì?

Cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu và chống cháy là một loại cáp tín hiệu được thiết kế đặc biệt để đáp ứng cả yêu cầu chống nhiễu và yêu cầu an toàn chống cháy.

Cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu và chống cháy thường kết hợp các tính năng và yêu cầu kỹ thuật sau:

1. Chống nhiễu: Cáp được trang bị các biện pháp chống nhiễu để giảm tác động của nhiễu điện từ và nhiễm từ từ các nguồn bên ngoài. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng lớp bọc chống nhiễu, xoắn đôi dây dẫn và lớp cách điện để giảm nhiễu tín hiệu và đảm bảo truyền tải tín hiệu điều khiển ổn định. 2. Chống cháy: Cáp được làm từ các vật liệu chống cháy chất lượng cao, như PVC chống cháy (Fire Retardant PVC), LSZH (Low Smoke Zero Halogen), FRNC (Fire Resistant Non-Corrosive), hoặc các vật liệu khác có khả năng giảm lượng khói, khí độc và ngọn lửa trong trường hợp cháy. Điều này giúp hạn chế sự lan rộng của hỏa hoạn và bảo vệ hệ thống. 3. Tiêu chuẩn an toàn: Cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu và chống cháy thường tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định an toàn như IEC 60332, IEC 60331, UL 1581, BS 6387 và các tiêu chuẩn an toàn khác tương ứng.

Cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu và chống cháy thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu cả khả năng chống nhiễu và khả năng chống cháy. Đây là loại cáp phổ biến trong các hệ thống báo cháy, hệ thống an ninh, hệ thống điều khiển trong các môi trường có nguy cơ cháy nổ, nhà máy công nghiệp và các ứng dụng an toàn khác.

Các loại cáp tín hiệu điều khiển chống nhiễu chống cháy

Có nhiều loại cáp tín hiệu, cáp điều khiển có khả năng chống nhiễu và chống cháy được sử dụng trong các hệ thống điều khiển và truyền tín hiệu báo cháy, báo động và âm thanh. Dưới đây là một số loại cáp tín hiệu điều khiển chống cháy chống nhiễu phổ biến nhất:

Cáp tín hiệu chống cháy Hosiwell

Cáp benka

Cáp tín hiệu Belden

Cáp điện Sangjin

Cáp HELUKABEL

Cáp tín hiệu Alantek

Cáp TRIO KABLO

CÁP LAPP KABEL

Cáp tín hiệu Imatek

Cáp panduit

Cáp LS

