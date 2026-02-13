Báo Hà Tĩnh - Tin tức Hà Tĩnh mới nhất, tin nhanh Hà Tĩnh 24h
Tôi là Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1991) hiện tôi đang làm chủ salon tóc Hoàng Thanh ở 86 Xuân Diệu (phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Tính đến nay, tôi đã gắn bó với công việc này hơn 15 năm.
Đời sống
Thợ làm tóc và những ngày không kịp nhìn đồng hồ
Tác giả: Nguyễn Liễu - Ngọc Thắng
13/02/2026 08:30
Ngày thường, tại tiệm, ngoài 2 vợ chồng tôi thì có thêm 2 nhân viên làm việc, nhưng thời điểm sát Tết như hiện nay, lượng khách tăng gấp 5 - 7 lần nên tôi phải tuyển thêm nhân viên để kịp tiến độ làm đẹp cho khách.
Chúng tôi bắt đầu công việc từ 7h sáng và thường kết thúc vào khoảng 12 giờ đêm. Trung bình mỗi ngày, tiệm hoàn thiện khoảng 15 - 30 bộ tóc, có hôm đông khách phải linh hoạt sắp xếp để không ai phải đợi quá lâu.
Dịp Tết, khách đến ngoài việc cắt còn sử dụng các dịch vụ uốn, nối, nhuộm… khiến công việc của chúng tôi thêm tất bật. Giá mỗi lần làm tóc dao động từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng tuỳ theo nhu cầu của khách.
Trước khi cắt hay uốn, tôi phải xem tóc của khách hàng để tư vấn kiểu dáng, màu sắc sao cho hợp khuôn mặt của khách hàng nhất. Đây là chị Nguyễn Thị Thuý Quỳnh (trú xã Cẩm Xuyên). Chị đặt lịch qua facebook từ 1 tuần trước. Tôi tư vấn cho chị Quỳnh chọn tóc đen duỗi thẳng.
Thông thường, sau khi khách hàng chọn kiểu tóc, tôi bắt đầu bắt tay vào công việc của mình là cắt tóc. Với những khách hàng trẻ, tôi luôn cập nhật những xu hướng tóc mới, đang thịnh hành để giữ chân họ.
Những ngày này, lượng khách đông hơn ngày thường nên chúng tôi gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch cho khách, salon căn ke làm sao cho khi khách đến tiệm sẽ không phải chờ đợi, phục vụ từng khách hàng đều phải trôi chảy, đẹp và tỉ mỉ.
Làm nghề này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cao, chúng tôi phải cắt tỉa cẩn thận làm sao cho khi hoàn thành mái tóc, khách hàng thấy ưng ý nhất.
Đối với những khách hàng lựa chọn các dịch vụ như nhuộm, uốn, hấp…, tôi ưu tiên nhập thuốc uy tín để khi khách hàng sử dụng mang lại hiệu quả tốt nhất. Đây là các dịch vụ khách hàng lựa chọn nhiều nhất dịp cận Tết với mong muốn có diện mạo mới để đón xuân.
Để mái tóc của khách hàng đẹp và giữ nếp được lâu, tôi luôn chú ý trong các khâu pha thuốc đúng tỉ lệ, bấm máy đủ thời gian… để tạo được mẫu tóc ưng ý nhất.
Trung bình mỗi bộ tóc thường mất khoảng 6 - 10 tiếng hoàn thiện. Trong quá trình làm, tôi luôn chủ động bắt chuyện, tâm sự tạo cho khách hàng sự thoải mái, gần gũi.
Để đáp ứng nhu cầu, các thợ cắt tóc, gội đầu làm việc liên tục, tranh thủ cả giờ nghỉ trưa, thậm chí tăng ca buổi tối. Có những hôm chúng tôi còn không kịp nhìn đồng hồ để ăn cơm.
Những ngày cao điểm, bữa trưa của tôi thường là bát cơm ăn vội khi khách đang ủ thuốc. Bữa tối có khi 1 giờ sáng mới kịp lót dạ. Có những hôm, tôi đứng liên tục hơn 15 tiếng, chân tê mỏi, lưng đau nhức.
Gia đình cũng quen với việc tôi về muộn dịp này. Năm nay, phải đến hết 28 Tết, tôi mới bắt đầu nghỉ lễ. Chúng tôi đóng salon muộn vì cố gắng để phục vụ thêm khách hàng có nhu cầu tân trang mái tóc mới đón Tết.
Tôi vẫn luôn tâm niệm "cái răng cái tóc là vóc con người" nên luôn làm nghề với cái tâm, đặt cái đẹp lên trên hết. Mỗi khi hoàn thành một sản phẩm, khách hàng soi gương và mỉm cười thì xem như mình mới xong việc. Đó là niềm vui lớn nhất để tôi tiếp tục gắn bó với nghề làm đẹp của mình.
