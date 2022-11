12/12 nhóm hàng bán lẻ của Hà Tĩnh tăng trưởng so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh 10 tháng năm 2022 đạt hơn 42.863 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, cả 12/12 nhóm hàng bán lẻ đều có chỉ số tăng trưởng.

Từ đầu năm tới nay, ngành bán lẻ trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi rõ rệt khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Những tháng gần cuối năm, doanh thu tăng trưởng tốt hơn so với tháng trước đó. Cụ thể, doanh thu tháng 10/2022 đạt hơn 4.838 tỷ đồng, tăng 2,33% so với tháng 9 và tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thông tin từ Sở Công thương, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng năm 2022 đạt hơn 42.863 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong 12 nhóm ngành hàng đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ xăng dầu 10 tháng đạt 4.662 tỷ đồng, tăng 48,75% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, nhóm lương thực, thực phẩm tăng 23,37%; hàng may mặc tăng 37,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 22,5%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 19,57%; ô tô con tăng 5,44%; phương tiện đi lại (trừ ô tô con) tăng 11,3%; vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 1,6%; xăng, dầu các loại tăng 48,75%; nhiên liệu khác tăng 30,2%; đá quý, kim loại quý các loại tăng 51%; hàng hóa khác tăng 32,65%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 14,84%.

Doanh thu hàng lương thực, thực phẩm 10 tháng trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 18,584 tỷ đồng.

Giai đoạn cuối năm là mùa cao điểm của ngành bán lẻ khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nhằm phục vụ cho các dịp lễ, sửa chữa nhà cửa, sắm sửa đón tết... Do đó, các doanh nghiệp, đơn vị phân phối, bán lẻ hàng hóa kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ có nhiều khởi sắc hơn, góp phần vào sự tăng trưởng chung của lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Ngọc Loan