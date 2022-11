Giá vàng thế giới quay đầu giảm

Sau khi phục hồi ấn tượng giúp giá lên cao nhất trong 3 tháng, giá vàng thế giới đã quay giảm giá. USD “chợ đen” cũng mất mốc 25.000 đồng/USD.

Giá vàng tăng mạnh

Kết thúc ngày 17/11, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 66,7-67,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với giá mở cửa phiên. Giá vàng trong nước từ đầu tuần đến nay gần như không có biến động. Các bước giá chỉ chênh nhau từ 50.000-100.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, kim loại quý sau khi tăng mạnh từ đầu tuần đã giảm nhẹ. Trên thị trường quốc tế, tính đến 7h sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.760 USD/ounce, giảm 13 USD so với giá đóng cửa hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank chưa thuế phí, vàng SJC hiện đắt hơn vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm giá sau khi lên mức cao nhất trong 3 tháng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng quay đầu giảm sau khi Mỹ công bố dữ liệu nhà ở không giảm nhiều như thị trường mong đợi. Theo Bộ Thương mại Mỹ, số lượng nhà khởi công xây mới giảm 4,2% xuống 1,42 triệu căn trong tháng 10, cao hơn so với mức dự báo 1,41 triệu căn.

Thông tin này khiến giới đầu tư lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ ưu tiên tăng lãi suất khi nền kinh tế còn tích cực để chống lạm phát cho dù chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 đã hạ nhiệt nhanh chóng.

Số lượng người có việc làm tăng mạnh hơn so với dự báo cũng góp phần khiến thị trường Mỹ đánh cược vào khả năng Fed sẽ chưa vội cân nhắc điều chỉnh mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thị trường vàng đã phục hồi ấn tượng trong 2 tuần qua, khi giá lên cao nhất 3 tháng trở lại đây và dường như kiểm tra mức kháng cự 1.800 USD/ounce. Dù vậy, báo cáo của TD Securities cho rằng xu hướng giảm giá của vàng vẫn chưa hết và có thể kéo dài trong năm 2023.

Người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa Bart Melek tại TD Securities cho biết giá vàng sẽ giảm xuống dưới 1.600 USD/ounce trong quý I/2023. Ông cho rằng sẽ phải mất một năm nữa kim loại quý mới đạt mức 1.900 USD/ounce.

USD “tự do” mất mốc 25.000 đồng

Giá USD tại các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do hiện thấp hơn mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10 khoảng 400 đồng. Cụ thể, USD trên thị trường tự do giao dịch ở mức 24.858-24.938 đồng/USD (mua - bán), tăng 8 đồng chiều mua và giảm 62 đồng chiều bán so với hôm qua.

Giá USD tự do xuống dưới 25.000 đồng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Diễn biến giá USD trên thị trường tự do cùng chiều với chỉ số USD-Index khi chỉ số này trong xu hướng đi xuống từ đầu tháng 11, về vùng thấp nhất 3 tháng. So với đầu tháng này, USD-Index đã giảm hơn 5%, về 106,5 điểm.

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn niêm yết tại mức 23.677 đồng/USD. Với biên độ 5%, các ngân hàng được phép giao dịch ở mức thấp nhất 22.493 đồng/USD và cao nhất 24.860 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, tỷ giá USD/VND cũng đi ngang sau thời gian tăng mạnh. Giá USD có lúc lên gần 24.900 đồng/USD nhưng hiện ở mức 24.580-24.860 đồng/USD (mua - bán).

